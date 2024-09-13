Трюдо считает, что Украине нужно разрешить дальнобойные удары по целям в РФ
Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Украине следует позволить наносить удары вглубь России, несмотря на угрозы Москвы, что это втянет Североатлантический Альянс в непосредственную войну с РФ. Об этом передает агентство The Canadian Press, сообщает Европейская правда.
На пресс-конференции в городе Сент-Анн-де-Бельвю, что в канадской провинции Квебек, Трюдо заявил, что Канада "полностью поддерживает Украину в использовании дальнобойного оружия", которые позволят предотвратить российские удары по больницам и детским садам.
"(Путин. – Ред.) пытается крайне дестабилизировать международный порядок, основанный на правилах, который защищает всех нас, не только в каждой демократии мира, но и во всех странах мира", – добавил Трюдо.
Канадский премьер подчеркнул, что Украина должна победить в борьбе с российским вторжением, иначе это поощрит другие крупные страны попытаться захватить своих соседей.
Слова Трюдо появились после утверждения хозяина Кремля Владимира Путина о том, что разрешение Украине ударять западными ракетами по РФ будет означать прямое участие стран НАТО и европейских стран в войне в Украине.