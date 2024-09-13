Сибига и Сикорский сделали заявления по поводу Украинского легиона в Польше
Переговоры о формировании Украинского легиона пока продолжаются. Украинских военных, вероятно, будут тренировать на территории Польши. Об этом заявили глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский и глава украинского МИД Андрей Сибига на пресс-конференции, сообщает Новое время.
Сибига напомнил, что в подписанном соглашении между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском предусмотрено сотрудничество обеих сторон в подготовке украинского военного подразделения на польской территории, которое будет состоять из украинских граждан-добровольцев, проживающих за рубежом.
Он также отметил, что для воплощения этой инициативы в жизнь необходимо выполнить ряд практических мероприятий на уровне оборонных ведомств.
«Они сейчас на стадии финализации. И поскольку это чувствительный вопрос, то после того, как будут завершены необходимые подготовительные мероприятия, этот проект перейдет в практическую плоскость», — сказал Сибига.
Сикорский подтвердил слова главы МИД Украины и уточнил, что страны обсуждали вопрос формирования Украинского легиона на территории Польши из числа украинцев.
«Мы не будем вдаваться в подробности, чтобы не давать России дополнительную информацию и давать ей шансы на саботаж. Но надо сказать, что мы немножко продвинули дело вперед. Польша поддерживает готовность подготовить украинское подразделение на территории Польши», — отметил глава польского МИД.