У Орбана есть "неожиданные инициативы" для завершения войны РФ и Украины
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что войну России против Украины якобы нельзя решить на поле боя, а у него уже есть «неожиданные инициативы» для достижения мира. Цитирует Daily News Hungary его интервью государственному радио, сообщает Новое время.
По словам Орбана, якобы ««здравомыслящая часть стран» всегда выступала за мир. Его так называемая миротворческая миссия, в рамках которой он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным «имела целью заставить Запад рассмотреть возможность достижения мира».
«Европейские лидеры выкопали себе яму, будто это их война, хотя мы не воюем с русскими. Это привело к созданию провоенной Европы», — добавил венгерский премьер.
Орбан также утверждает, что страны запада должны якобы понять, что «это не наша война и прекратить огонь и начать мирные переговоры».
Также венгерский премьер добавил, что он имеет еще несколько ходов и страны будет «выступать с неожиданными инициативами», которые «приблизят нас на один шаг к миру».
6 сентября Орбан заявил, что отсутствие между Зеленским и Путиным контактов якобы «ухудшает войну». Также венгерский премьер заявлял, что их встреча «конечно, необходима».