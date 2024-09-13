У Орбана есть "неожиданные инициативы" для завершения войны РФ и Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что войну России против Украины якобы нельзя решить на поле боя, а у него уже есть «неожиданные инициативы» для достижения мира.﻿ Цитирует Daily News Hungary его интервью государственному радио, сообщает Новое время.

По словам Орбана, якобы ««здравомыслящая часть стран» всегда выступала за мир. Его так называемая миротворческая миссия, в рамках которой он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным «имела целью заставить Запад рассмотреть возможность достижения мира».

«Европейские лидеры выкопали себе яму, будто это их война, хотя мы не воюем с русскими. Это привело к созданию провоенной Европы» , — добавил венгерский премьер.

Орбан также утверждает, что страны запада должны якобы понять, что «это не наша война и прекратить огонь и начать мирные переговоры».

Также венгерский премьер добавил, что он имеет еще несколько ходов и страны будет «выступать с неожиданными инициативами», которые «приблизят нас на один шаг к миру».

6 сентября Орбан заявил, что отсутствие между Зеленским и Путиным контактов якобы «ухудшает войну». Также венгерский премьер заявлял, что их встреча «конечно, необходима».