Специалисты ГУР провели масштабную кибератаку в РФ, уничтожены терабайты данных

Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны совместно с активистами группы BO Team провели успешную атаку в России. Был атакован русский федеральный удостоверяющий центр Основание, сообщает Новое время.

В ГУР уточнили, что главная деятельность этого предприятия — выдача электронных цифровых подписей. Компания аккредитована Министерством цифрового развития РФ и считается одной из самых защищенных и надежных в России.

В частности, среди клиентов центра есть причастные к ведению войны против Украины банковские, военные и другие государственные и частные учреждения, в частности Вертолеты России", Альфа-Банк, Транснефть телеком, Трансмашхолдинг, Серебро Магадана.

Киберспециалисты смогли уничтожить терабайты важных данных на серверах предприятия, а также получить базу данных на полтора миллиона электронных цифровых подписей субъектов, которые пользовались услугами центра.

В ГУР отметили, что массив полученных данных хакеры намерены выставить на продажу, а полученные средства передать на нужды Сил безопасности и обороны Украины.