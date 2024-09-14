Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море: возможен залп до 48 "Калибров"

В Черном море сегодня утром, 14 сентября, фиксируется пребывание 16 российских кораблей. Из них 7 являются носителями крылатых ракет типа "Калибр", хотя ночью накануне таких было только 4, сообщает РБК-Украина.

Об этом передает Telegram-канал Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Военные уточнили, что данная корабельная группировка врага, размещенная в акватории Черного моря, в случае ракетной атаки способна на общий залп до 48 "Калибров".

Вместе с тем в Азовском море вражеские корабли не фиксируются.

В украинских ВМС добавили, что в Средиземном море было замечено 5 российских кораблей, из которых 4 являются носителями ракетоносителями общим залпом до 24 ракет типа "Калибр".

В ВМС ВСУ также проинформировали, что за сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

в Черное море - 3 судна, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор,

в Азовское море - 8 судов, из них 5 двигались из пролива Босфор.

Напомним, в ночь на 14 сентября в Силах обороны Украины рассказали, что РФ вывела в Черное море четыре корабля-ракетоносителя. Военные предупреждали об угрозе атак врага с применением "Калибров".

Также ранее сообщалось, что после массированного комбинированного удара по Украине 26-27 августа, когда российские захватчики для обстрела применяли, в том числе, и "Калибры" с кораблей, вражеские суда наблюдались в акватории Черного моря регулярно, но в малом количестве.