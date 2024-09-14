Guardian: США и Британия разрешили Украине бить по тылам РФ, но не объявляют об этом

Соединенные Штаты и Великобритания предоставили Киеву разрешение на удары дальнобойными ракетами по объектам в тылу России, но не объявили об этом официально, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает The Guardian.

Издание со ссылкой на собственные источники отметило, что Лондон и Вашингтон решили разрешить Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия, но еще не готовы объявить об этом.

"Развертывание ракет, добавляют западные чиновники, должно быть частью более широкого плана, направленного на прекращение полномасштабной войны", - говорится в сообщении.

Кроме того, Байден не воспринимает версию Путина о том, что использование Storm Shadow для ударов по целям в России будет равносильным началу войны НАТО с Москвой.

Разрешение на удары западными ракетами по тылам РФ

Киев уже несколько месяцев просит разрешения у США и Великобритании разрешения бить западными дальнобойными ракетами по объектам и авиабазам в тылу России. Но правительства стран запрещают ВСУ делать это, опасаясь существенной эскалации.

В пятницу, 13 сентября, в Белом доме прошла встреча президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кейра Стармера. Лидеры обсуждали разрешение ВСУ на удары по тылам РФ.

Накануне встречи советник Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби отметил, что запрет США не отменен и отменяться не будет.

Стармер по итогам переговоров с Байденом отметил, что решение о разрешении еще не принято.

Российский диктатор Владимир Путин ранее заявил, что такое разрешение на удары втянет НАТО в войну с Россией.