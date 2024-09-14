Россияне атаковали Одесский и Измаильский районы, есть разрушения

Вторую ночь подряд российские террористы атаковали ударными беспилотниками Одесский и Измаильский районы, есть разрушения от обломков, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Одесская ОВА.

В результате падения обломков дронов в пригороде Одессы на территории частного домохозяйства разрушены три сооружения, повреждены жилой дом и гараж. Погибших и пострадавших нет.

Кроме того, в Одесском районе падение обломков БпЛА на территории жилого сектора вызвали возгорание крыши частного дома. Пожар площадью собственноручно ликвидировали хозяева.

На другой локации загорелся автомобиль и складское помещение.

В Измаильском районе повреждена стена ангара, окна и двери дачного дома без последующего возгорания. Погибших и пострадавших также нет.