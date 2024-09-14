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Главнокомандующий ВСУ встретился с бойцами штурмовых подразделений

Главнокомандующий ВСУ встретился с бойцами штурмовых подразделений
Фото: Сырский

Генерал Александр Сырский 14 сентября встретился с бойцами штурмовых подразделений ВСУ, сообщает Деловая столица.

Фотографии со встречи обнародованы в субботу, 14 сентября, в социальных сетях Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

"Накануне боя", — лаконично прокомментировал фотографии Александр Сырский.
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Не исключено, что фото связано с сообщением о новом прорыве украинскими штурмовыми группами российской границы.

Как сообщалось, Силы обороны совершили очередной прорыв в Курщине.

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