Столтенберг рассказал о встречах с российской стороной перед ее вторжением в Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который покидает пост, рассказал о последних встречах с российской стороной перед ее полномасштабным вторжением в Украину, сообщает Европейская правда.

Об этом генсек НАТО сказал в интервью немецкому изданию FAS.

По словам Столтенберга, последнее заседание Совета НАТО-Россия под его председательством состоялось в январе.

Тогда, вспоминает он, Россия требовала, чтобы все войска НАТО были выведены с восточной территории Альянса.

"Это было абсолютно неприемлемо для нас, но я верю в диалог. Поэтому мы снова сели с ними за стол переговоров", – отметил Столтенберг.

Он добавил, что на встрече присутствовали два заместителя министра иностранных дел и обороны России.

По словам генсека НАТО, она утверждали, что с их стороны нет военных планов и что Россия якобы находится под угрозой со стороны Украины.

"Они показали карты, вероятно, чтобы доказать, что Россия окружена НАТО. Но даже эти карты были неправильными. Например, Дания вообще не была обозначена как территория НАТО. Это было невероятно", – рассказал Столтенберг.

Он до сих пор не знает, была ли это плохая подготовка или было сделано умышленно.

Столтенберг также говорил, что Альянс мог сделать больше, чтобы предотвратить полномасштабное вторжение РФ в Украину в 2022 году.

Йенс Столтенберг занимает должность генерального секретаря НАТО с 2014 года. С 1 октября его заменит бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Ранее СМИ сообщили, что Йенс Столтенберг, который покидает пост генерального секретаря Североатлантического альянса, станет главой Мюнхенской конференции по безопасности.