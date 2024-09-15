Пять экс-министров обороны Британии призвали разрешить Украине бить Storm Shadow по РФ

Пять бывших министров обороны и экс-глав правительств Великобритании призвали действующего премьера Кира Стармера разрешить Украине использовать свои ракеты Storm Shadow для ударов вглубь территории России. Даже без поддержки по этому вопросу со стороны США. Со ссылкой на британское издание Sunday Times, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Отмечается, что Грант Шеппс, Бен Уоллес, Гэвин Уильямсон, Пенни Мордаунт, Лиам Фокс и Борис Джонсон предупредили премьер-министра Британии, что любая дальнейшая задержка по этому вопросу подбодрит российского диктатора Владимира Путина.

По словам Уоллеса, пишет Sunday Times, если не принять мер сейчас, Британия будет "умиротворять" Кремль, а это является "неисполнением обязанностей", в том числе по помощи Украине в отражении российской агрессии.

Также указывается, что Борис Джонсон заявил Стармеру, что "нет никаких оснований для промедления".