Поставки боеприпасов из КНДР в РФ являются критическими для Украины - Буданов

Среди союзников России больше всего проблем в Украине создает Северная Корея. Об этом во время встречи Ялтинской европейской стратегии заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, сообщает Корреспондент.

"Они снабжают огромное количество артиллерийских боеприпасов, что является критически важным для России. После таких поставок наблюдается эскалация боевых действий" , - сказал Буданов.

По его данным, с момента прибытия корабля из Северной Кореи проходит восемь-девять дней, пока боеприпасы достигнут фронта. Затем в течение двух недель россияне интенсивно их используют.

"Как руководитель разведки я могу прямо сказать: то, что они снабжают там баллистические ракеты, – неприятно для нас, но это не те объемы, а вот что касается боеприпасов – это критически для нас" , – говорит Буданов.

Он отметил, что разведка видит весь маршрут: приход корабля в порт, разгрузку, передвижение по железной дороге и тому подобное.