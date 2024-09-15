Оккупанты пожаловались на атаку 29 БПЛА по России

Российское Минобороны заявило об атаке 29 БПЛА самолетного типа по объектам на территории страны.﻿﻿ Со ссылкой на заявление МО РФ, сообщает Украинская правда.

По словам представителей ведомства страны-агрессора, якобы все 29 беспилотники были сбиты.

Из них пятнадцать над территорией Брянской области; пять – над Курской областью; четыре – над Смоленской областью; два – над Орловской областью и по одному – над территориями Белгородской, Калужской, и Ростовской областей.