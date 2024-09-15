Нидерланды не смогут передать Украине обещанную систему Patriot - СМИ

Нидерланды не смогут передать Украине систему противовоздушной обороны Patriot из-за отказа от участия в поставке одного из союзников страны. Об этом пишет издание NL Times со ссылкой на Министерство обороны Нидерландов, сообщает Корреспондент.

О намерении собрать систему Patriot для Украины Нидерланды объявили в конце мая. В Минобороны уверяли, что страна имеет "основные компоненты" системы, а остальные детали должны были поставить другие государства.

В июне Кайса Оллонгрен, на тот момент занимавшая пост министра обороны, заявила, что Нидерланды нашли страну для содействия в поставках. Планировалось передать Украине радар и, по меньшей мере, три пусковые установки.

Однако теперь Министерство обороны Нидерландов сообщило, что "союзник не выполнил ранее взятое обязательство" по поставкам. В оборонном ведомстве не уточнили, о какой стране идет речь.