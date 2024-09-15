ВСУ получили 18 артсистем "Богдана", закупленных Данией

Вооруженные силы Украины уже получили 18 артиллерийских установок "Богдана", производство которых профинансировала Дания. Об этом заявил министр обороны Дании Трольс Лунд Поульсен на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES), пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

Глава оборонного ведомства посетил Украину в марте 2024 года. Тогда основным запросом было увеличение производства оружия – ракет, дронов и артиллерии.

"Это было первое соглашение, которое мы заключили. В июле мы подали заказ (украинским производителям - ред.) на производство 18 артиллерийских систем "Богдана", а в эти выходные их уже передали украинским Вооруженным силам" , - сказал Поульсен.

Он также отметил, что в Украине производить оружие гораздо дешевле, чем производить или покупать его на Западе. Также дешевле поддерживать его работоспособность. Учитывая этот фактор, Дания призывает европейские страны финансировать производство оружия в Украине.

Бывший министр стратегической промышленности Александр Камышин, в свою очередь, отметил, что каждое украинское оборонное предприятие может производить больше оружия. Однако для этого требуется достаточное финансирование.

САУ "Богдана" - украинская самоходная артиллерийская установка (САУ) с калибром пушки 155 мм, соответствующая стандартам НАТО. Ее экипаж состоит из пяти человек, установка развивает скорость 80 км/ч и стреляет в максимальную дальность на 60 км.