Операция на Курщине потребует дальнейших переброски сил РФ и способствует обменам - ISW

Операция украинских войск в Курской области России потребует от РФ дополнительных передислокаций сил из Украины. Об этом заявил в своем новом отчете американский Институт изучения войны (ISW), сообщает Радио Свобода.

«Украинские официальные лица и источники указали, что наступление Украины в Курской области побудило российские власти увеличить численность российской группировки сил в этом регионе более чем в три раза... Сообщения о росте численности российской группировки в Курской области отражают то, как оперативное давление, вызванное операцией ВСУ, заставило российское военное командование передислоцировать элементы из Украины в Курскую область и направить новосформированные силы из России в этот район вместо линии фронта в Украине.

Российская контрнаступательная операция по возвращению территории, захваченной украинскими войсками в Курской области, очень вероятно, потребует даже больше живой силы и техники, чем Россия уже сосредоточила в этом районе, а, следовательно, дополнительных российских передислокаций из Украины» , - говорится в сообщении.

Кроме того, аналитики отмечают, что украинское наступление в Курской области стимулировало Россию к проведению новых обменов военнопленными.

«Украина и Россия провели обмен военнопленными 14 сентября - третий с момента украинской операции в Курской области, которая, похоже, увеличила стимулы для России участвовать в обменах военнопленными. Украинские официальные лица неоднократно подчеркивали, что наступление в Курской области усилило переговорную позицию Украины относительно обменов военнопленными с Россией после того, как Кремль постоянно отвергал попытки Украины договориться об обменах» , - заявили в ISW.

«Частота обменов военнопленными между Украиной и Россией значительно возросла после украинского наступления в Курской области 6 августа, две стороны обменяли в общей сложности 267 военнопленных каждая в трех отдельных обменах. С 1 января по 6 августа 2024 года Россия и Украина провели только три других обмена военнопленными, охвативших около 405 украинских и 423 российских военнопленных» , - добавили в отчете.

Аналитики отметили, что украинские войска продолжают наступательные операции в Курской области РФ, в том числе продвижение в Глушковском районе и севернее Суджи.

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