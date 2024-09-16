ISW: Россия столкнется с дефицитом вооружения для войны против Украины
Эксперты Института изучения войны указывают на то, что Россия столкнется с нехваткой вооружения и материальных средств для войны против Украины и углубит зависимость в этом вопросе от иностранных партнеров, сообщает Украинская правда.
Об этом пишет ISW.
"Россия, вероятно, столкнется с растущими проблемами в производстве и закупке материальных средств, необходимых для российских операций в Украине, и Кремль, вероятно, будет все больше зависеть от иностранных партнеров в удовлетворении своих потребностей в материальных средствах".
Аналитики отмечают, что российские военные в значительной степени полагаются на восстановление запасов вооружения и военной техники советских времен, особенно бронетехники, для поддержания темпов своих наступательных операций в Украине.
"Российским властям, вероятно, придется еще больше мобилизовать российскую экономику и оборонную промышленность и инвестировать в развитие потенциала, если российские военные намерены поддерживать нынешний темп операций в среднесрочной и долгосрочной перспективе, поскольку Россия исчерпывает свои ограниченные советские запасы, но неясно, сможет ли российская оборонная промышленность производить достаточно продукции, чтобы выдержать высокий уровень потерь техники, которые понесут российские войска в Украине, даже при условии дальнейшей экономической мобилизации.
Ранее ISW уже оценивал, что усилия России по расширению своего ОПК вряд ли будут устойчивыми в среднесрочной и долгосрочной перспективе из-за ожидаемого дефицита рабочей силы и влияния западных санкций.
Руководитель Главного управления военной разведки Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов обратил внимание на роль Северной Кореи как самого влиятельного военного союзника России.
Он отметил, что поставки северокорейских артиллерийских боеприпасов в Россию имеют прямое и быстрое влияние на динамику войны, причем украинские войска ощущают повышение темпа российских операций уже через несколько дней после прибытия артиллерийских боеприпасов, предоставленных Северной Кореей.
Как сообщалось, Северная Корея поставила в Россию 4,8 миллиона артиллерийских боеприпасов по состоянию на июнь 2024 года.
"Поддержка Северной Кореи ранее позволяла России сохранять значительное артиллерийское преимущество над Украиной, и Россия использовала эти преимущества для поддержки последовательных наступательных операций, направленных на то, чтобы не дать украинским войскам возможности перехватить инициативу".
ISW отмечает, что российские власти в последнее время активизировали военное сотрудничество с Северной Кореей, о чем свидетельствует визит председателя Совета безопасности России Сергея Шойгу в Пхеньян 13 сентября и визит Путина в июне 2024 года, когда Путин подписал соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с президентом Северной Кореи Ким Чен Ыном.
По мнению экспертов, углубление военного партнерства России с Северной Кореей является символическим для отношений, которые Россия стремится построить с Ираном, КНР и другими желаемыми партнерами.
"Россия, вероятно, столкнется с сокращением запасов вооружений и техники и будет пытаться компенсировать этот дефицит, если она не сможет масштабно обойти западные санкции и значительно расширить свое взаимодействие с иностранными партнерами, чтобы получить достаточное количество военной техники, комплектующих и товаров двойного назначения".
Ключевые выводы ISW за 15 сентября:
- Как сообщается, Россия стремится достичь решающей победы в Украине до 2026 года, прежде чем вероятные средне- и долгосрочные экономические ограничения и ограничения в формировании вооруженных сил начнут существенно ухудшать способность России поддерживать свои военные усилия в Украине.
- Россия, вероятно, столкнется с растущими проблемами в производстве и закупке материальных средств, необходимых для российских операций в Украине, и Кремль, вероятно, будет все больше зависеть от иностранных партнеров в удовлетворении своих потребностей в материальных средствах.
- Советник Президента Украины Александр Камышин заявил 15 сентября, что Украина начала серийное производство 155-мм артиллерийских снарядов.
- Министерство обороны России оперативно отреагировало на возмущение ультранационалистов вокруг противоречивой гибели двух операторов беспилотников в Украине, подчеркнув, что российские власти продолжают уделять значительное внимание реакции со стороны ультранационалистического сообщества.
- Российские ультранационалистические блогеры высоко оценили реакцию МО России на гибель операторов беспилотников, но выразили обеспокоенность относительно способности Минобороны решить системные проблемы, которые привели к гибели.
- Командир чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов активизировал усилия Кремля по проведению обмена военнопленными на солдат, защищавших Курскую область от украинского вторжения, одновременно пытаясь апеллировать как к МО РФ, так и к жестко настроенным представителям чеченского общества.
- По сообщениям, украинские войска продвинулись в Глушковском районе Курской области, а российские войска, по сообщениям, отвоевали территорию в этом районе. Украинские войска продолжают наступательные операции на всей линии фронта в Курской области, а российские войска продвинулись вперед на этом участке фронта.
- Кроме того, российские захватчики продвинулись возле Сватово, Северска и Донецка.
- Российские власти продолжают усиливать механизмы принуждения для поддержания текущей криптомобилизации, чтобы избежать проведения более широкой мобилизации.