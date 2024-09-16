В Черном и Средиземном морях зафиксированы вражеские ракетоносители: какой залп
По состоянию на 06:00, 16 сентября, военные фиксируют в Черном и Средиземном морях вражеские ракетоносители. В общей сложности замечено шесть кораблей, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит отчет Военно-морских сил ВСУ.
В частности, в Черном море находится 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до 4 ракет.
В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. Однако в Средиземном море замечено сразу 5 кораблей, 4 из которых являются носителями "Калибров" с общим залпом до 32 ракет.
Кроме того, военные сообщили, что за сутки в интересах страны-агрессора России проход по Керченскому проливу совершили:
- к Черному морю - 12 судов, из них 7 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- к Азовскому морю - 11 судов, из них 5 двигались из пролива Босфор.
В ВМС добавили, что Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.
Напомним, за прошедшие сутки в Черном море находились сразу 16 российских кораблей. 7 из них были носителями "Калибров" с общим залпом до 48 ракет.