Командир "Ахмата" отказался от своих военнопленных, они "не заслуживают жизни"

Командир чеченского подразделения "Ахмат" и заместитель начальника Главного военно-политического управления российской армии Апти Алаудинов заявил, что Украина "может оставить себе чеченских военнопленных" — считает, что они "не заслуживают жизни", сообщает Деловая столица.

Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По словам Алаудинова, он будет помогать только тем землякам, которые были захвачены в плен из-за тяжелых ранений.

Кадыровец говорит, что ему "без разницы, что ВСУ сделают с военнопленными", поскольку он "не ответственен за тех, кто сошел со священного пути".

"Они не заслуживают жизни. Украинцы, оставьте их себе, они нам не нужны. Для меня абсолютно не имеет значения, что вы с ними сделаете" , — сказал командир "Ахмата".

Как сообщалось, ранее Алаудинов захотел лично расстреливать пропагандистов-"военкоров".