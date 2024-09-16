В "Сбербанке" России рассказали, сколько россияне "задонатили" на нужды ВСУ в 2024 году

С начала года телефонные мошенники выманили у россиян 250 миллиардов российских рублей — это 2,8 миллиарда долларов, сообщает Деловая столица.

Об этом в эфире российского ТВ заявил заместитель правления "Сбербанка" России Станислав Кузнецов.

К концу года, считает топ-менеджер "Сбербанка", эта сумма может достичь 300 миллиардов рублей, то есть 3,3 миллиарда долларов.

"Подавляющее большинство этих денег уходит в те самые колл-центры. Около 20% этих средств идет на заработную плату звонящим, еще около 20% — это чистая прибыль собственника, хозяина колл-центра. Еще 15-20% уходит на так называемую крышу, местной полиции, разным бандитам, которые их охраняют. Не менее 40% уходит на финансирование ВСУ" , — заявил Кузнецов.

По словам топ-менеджера "Сбербанка", россияне могли перевести украинской армии 1,1 миллиарда долларов.