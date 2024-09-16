Опрос показал, как изменилось отношение чехов к украинским беженцам

Отношение чешского общества к украинским беженцам остается стабильным. Более половины чехов согласны, чтобы украинцы оставались в Чехии. Однако большинство против приема новых людей, сообщает РБК-Украина.

Как изменилось отношение чехов к украинским беженцам, говорят результаты опроса, проведенного исследовательской организацией STEM.

Большинство чехов против прибытия новых беженцев

Общественная поддержка украинских беженцев в Чехии остается на том же уровне, что и в марте 2024 года. В июне 2024 года за продление разрешения на пребывание украинских беженцев высказались 55% опрошенных. Ответ "однозначно против" в июне дали 16% респондентов, тогда как в марте таких было 22%. В июне 2023 года за продолжение приема украинских беженцев высказывались 56% опрошенных чехов, а категорически против были 17%.

Около трех четвертей респондентов (73%) считают, что чешское государство должно поддерживать более легкое привлечение украинцев на рынок труда. В то же время, 61% людей считают, что государство должно следить за тем, чтобы в Чехию не прибыли новые беженцы.

Более половины опрошенных (59%) также считают, что государство должно активно пытаться снизить число украинских беженцев в Чехии. В настоящее время в Чехии находятся 370 тысяч бежавших от войны. В то же время 54% чехов считают, что государство должно предоставить возможность остаться жить в Чехии тем украинцам, кто изъявит такое желание.

"Я объясняю это так, что люди иначе воспринимают украинских беженцев. Если они стремятся к работе и языковой интеграции, открытость чешской общественности к ним велика. Однако часть считают, что некоторые беженцы недостаточно пытаются интегрироваться" , – прокомментировал результаты исследования директор STEM Яромир Мазак.

Почти три четверти (73%) утверждают, что прибытие украинских беженцев не повлияло на их личную ситуацию. По мнению 17% людей, их личная ситуация ухудшилась с прибытием украинских беженцев.

Как чехи относятся к украинцам после личных контактов

С украинцами чехи встречаются чаще всего на работе, в школе, в магазинах. Положительное отношение к украинским беженцам имеют те люди, которые общаются с ними практически каждый день.

Свое отношение к украинцам по результатам личных контактов чехи оценивают следующим образом:

"преимущественно положительное" – 24%;

"неопределенное, в равной степени положительное и отрицательное" – 41%;

"преимущественно отрицательное" – 17%;

практически не имели опыта контактов с украинцами – 18%.

Около четверти людей (28%) сообщили о непосредственном опыте проблем или конфликтов с участием украинцев.

Напомним, мы писали, что в Чехии рассказали о доходах от украинских беженцев. Доходы от налогов и страхования, которые украинские беженцы платят в Чехии, значительно превышают расходы государства на помощь украинцам.

Также ранее исследование выявило, что большинство чехов считают, что в Чехию прибыло больше украинских беженцев, чем страна могла принять. Более половины выступают за то, чтобы украинцы в будущем вернулись домой.