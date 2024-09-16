Студенты-контрактники могут получить в "Дії" грант на обучение

В "Дії" появилась возможность получить грант на обучение от государства студентам-контрактникам, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Студенты, которые поступили на контрактную форму обучения, впервые получат финансовую поддержку от государства" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что гранты доступны студентам, которые учатся на дневной или дуальной форме на бакалавра или магистра медицинского, ветеринарного, фармацевтического направления.

Гранты частично или полностью покроют стоимость обучения. Размер финансовой поддержки зависит от балла на НМТ по любым двум предметам:

≥150 баллов - грант 15 000 грн.

≥170 баллов - грант 25 000 грн.

Сумма гранта может увеличиваться в зависимости от коэффициента специальности.

Как получить грант?

Надо обновить "Дію", в перечне документов найти "Сертификат на обучение", нажать "Получить грант", активировать грант "Дія.Підписом" до 5 ноября.

"Дія" сообщит, когда университет получит деньги.