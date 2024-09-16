Как уничтожали российские "Шахеды" с начала сентября: статистика

С сентября 2024 года Россия применила 570 беспилотников против Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом свидетельствуют данные monitorwar.

Статистика использованных дронов-камикадзе "Шахед" с начала сентября 2024 года показывает, что в общей сложности применено 570 беспилотников, из которых сбито 451, локационно потеряно 59, достигли цели 60. В основном, россияне били по критической, гражданской и военной.

Также отмечается, что за 1,5 месяца этого года было уничтожено в 3,5 раза больше российских дронов по сравнению с таким же периодом 2023 года. Результативность связана с новой тактикой ВСУ. Украинские FPV-дроны-перехватчики охотятся на российские разведывательные дроны. ВСУ буквально сбивают одни дроны с помощью других. Это одна из причин того, почему Россия сейчас теряет гораздо больше БПЛА, чем раньше.