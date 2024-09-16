Украина получит от Дании еще одну партию истребителей F-16

До конца 2024 года Украина получит еще одну партию истребителей F-16 от Дании. Точная дата и количество самолетов в новых поставках остаются засекреченными по соображениям оперативной безопасности, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, сообщает DR.

По словам министра, первый самолет был передан Украине в августе, а всего Дания обязалась поставить 19 истребителей.

"Во второй половине 2024 года будет передан еще один F-16" , - подтвердил Поульсен.

F-16 Fighting Falcon - это один из самых массовых и успешных многоцелевых истребителей четвертого поколения. Разработанный в США, он был принят на вооружение многими странами мира, включая Италию.

F-16 обладает высокой маневренностью, что позволяет ему эффективно вести воздушный бой. Кроме того, он может нести широкий спектр вооружения, включая ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", бомбы и контейнеры с неуправляемыми ракетами.

Благодаря своей универсальности, F-16 используется не только для завоевания господства в воздухе, но и для нанесения ударов по наземным целям, разведки и других задач. Его надежность и эффективность сделали F-16 одним из самых популярных истребителей в мире.

F-16 для Украины

В июле Украина получила первые истребители F-16, а учебный центр в Румынии подготовил первую группу пилотов. Министр обороны Украины Рустем Умеров недавно заявил, что количество самолетов F-16 в украинском небе увеличится, и украинские пилоты уже проходят обучение в Румынии.

29 августа появилась информация о крушении одного из F-16 в Украине. Позже Воздушные силы Украины подтвердили гибель пилота Алексея Меся и потерю самолета. Он погиб 26 августа во время масштабной атаки России на Украину. В тот день украинец сбил три вражеские ракеты и беспилотник.