Британия не позволит Украине бить Storm Shadow вглубь РФ без согласия США - The Times

Великобритания не одобрит решение об ударах Украины дальнобойными ракетами Storm Shadow по целям в России без согласия США. Об этом пишет The Times, сообщает Укринформ.

Пять бывших британских министров обороны и бывший премьер-министр призвали действующего премьера Кира Стармера действовать в вопросе предоставления разрешения Украине в одностороннем порядке. Они предупредили, что промедление лишь подбодрит Путина.

Однако источники The Times сообщили, что Великобритания не будет «уходить в одиночку» в этом вопросе, поскольку британские ракеты зависят от американских систем наведения.

Однако правительство Британии считает, что США, скорее всего, дадут «зеленый свет» на разрешение для Украины по применению дальнобойных ракет на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, хотя у администрации президента Байдена существуют разногласия.

Министр иностранных дел Британии Дэвид Ламми заявлял, что западным союзникам нужна "общая стратегия".

«Важно, чтобы как союзники, поддерживающие Украину, мы имели общую стратегию для победы в будущем. Сейчас мы обсуждаем это с Соединенными Штатами и другими ключевыми союзниками, но, конечно, мы отправляемся на Генеральную ассамблею ООН, где мы встретимся с Зеленским чуть менее чем через 12 дней» , - сказал Ламми.

Он добавил, что важно поддерживать украинцев, чтобы продолжать оказывать отпор в Черном море и чтобы они могли справиться с огромными вызовами в воздухе, которые создает Россия.