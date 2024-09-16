Энергетики сообщили, что во вторник отключений света не будет
Завтра, 16 сентября, использовать графики отключения света не планируют. Однако следует ограничить потребление мощных приборов. Со ссылкой на ДТЭК и "Укрэнерго", пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.
"17 сентября меры ограничения не прогнозируются", - сообщили в "Укрэнерго".
В то же время в компании призвали украинцев бережно потреблять электроэнергию с 16:00 до 22:00.
"Не включайте в указанное время несколько мощных приборов одновременно", - добавили в "Укрэнерго".