Энергетики сообщили, что во вторник отключений света не будет

Завтра, 16 сентября, использовать графики отключения света не планируют. Однако следует ограничить потребление мощных приборов.﻿ Со ссылкой на ДТЭК и "Укрэнерго", пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

"17 сентября меры ограничения не прогнозируются" , - сообщили в "Укрэнерго".

В то же время в компании призвали украинцев бережно потреблять электроэнергию с 16:00 до 22:00.