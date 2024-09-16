Комитет ВР поддержал в целом законопроект о запрете мобилизовывать мужчин до 25 лет

Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады Украины в понедельник, 16 сентября, единогласно поддержал для принятия в целом законопроект № 11379-д "О внесении изменений в некоторые законы Украины о прохождении военной службы во время мобилизации лицами, не достигшими 25-летнего возраста", сообщает Зеркало недели.

Об этом заявил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Согласно законопроекту, ограниченно пригодных до 25 лет мобилизовывать не будут, а те ограниченно пригодные мужчины до 25 лет, которых уже успели мобилизовать, смогут уволиться со службы.

По его словам, это решение Комитета "открывает законопроект дорогу" до окончательного голосования на ближайшем заседании парламента.

3 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о запрете мобилизации до 25 лет. За основу документ поддержали 295 народных депутатов. Парламентарий из фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщал, что некоторые народные депутаты блокировали трибуну и требовали принять законопроект в целом. После чего глава парламента Руслан Стефанчук закрыл заседание Верховной Рады.