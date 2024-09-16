Лукашенко подписал указ о помиловании еще 37 политзаключенных

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник подписал указ о помиловании 37 белорусских политзаключенных, отбывавших наказание за преступления «экстремистской направленности». Со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода, сообщает Укринформ.

Отмечается, что среди помилованных – шесть женщин. Также среди освобожденных есть люди пенсионного возраста и тяжело больные.

В пресс-службе Лукашенко освобождение политзаключенных назвали «еще одним жестом гуманности со стороны государства», заявив, что все помилованные «раскаялись и пообещали вести законопослушный образ жизни». Утверждается, что помилование приурочено ко Дню национального единства, которое отмечается 17 сентября.

Это уже четвертый указ Лукашенко о помиловании политзаключенных с июля этого года. В начале июля были освобождены 18 оппозиционеров, в августе – 30 заключенных за участие в массовых протестах 2020 года и другие «преступления протестной направленности».