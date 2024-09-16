На рынках Краноярска провели рейд, гражданам с паспортом РФ вручили повестки

В российском городе Красноярске силовики устроили рейд на местных рынках – искали нелегальных мигрантов. При этом гражданам с паспортом РФ вручили повестки в военкомат, сообщает Деловая столица.

Об этом заявило главное следственное управление следственного комитета России в Красноярском крае и республике Хакасия.

По результатам рейдов в Центральном и Советском районах города силовики задержали 520 человек, 417 из них – иностранцы. Их доставили в отделение полиции для проверки, говорится в сообщении.

Задержанными оказались граждане Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана и Кыргызстана.

Кроме того, 92 мужчины с российским гражданством получили повестки в военкомат, чтобы стать на военный учет.

Следственный комитет России в июне заявлял, что привлек к войне против Украины 30 тыс. мигрантов. 10 тыс. нелегалов было направлено на фронт.