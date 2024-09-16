Санду в прямом эфире застало землетрясение

Жители Молдовы сегодня, 16 сентября, вечером почувствовали землетрясение — президент Мая Санду была вынуждена прервать свой ответ во время прямоэфирного интервью, когда в студии почувствовали подземные толчки﻿. Со ссылкой телеканал Moldova 1, которому Санду давала интервью, сообщает Деловая столица.

Во время ответа Санду на вопрос ведущей начинает дрожать студия. Президент Молдовы реагирует шоком и умолкает с улыбкой на лице.

При этом толчки в студии ведущая комментировала словами "Ух ты! Ух ты! У нас что-то интересное происходит. У нас премьера землетрясения в прямом эфире".

Само землетрясение произошло в Румынии. Его магнитуда составляла 5,3 балла по шкале Рихтера.

По данным Newsmaker, Румынский институт физики Земли обнаружил, что подземные толчки зафиксировали в 17:40. Эпицентр залегал на глубине 140 км.