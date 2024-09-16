Минкульт внес в "черный список" режиссера фильма "Россияне на войне"

Министерство культуры и стратегических коммуникаций внесло российско-канадского режиссера Анастасию Трофимову, которая срежиссировала фильм "Россияне на войне", в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины﻿. Со ссылкой на Министерство культуры, сообщает Деловая столица.

"Министерство культуры и стратегических коммуникаций внесло российско-канадский режиссер Анастасию Трофимову в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Бывшую работницу пропагандистского канала "Russia Today" внесли в этот список, в частности документальный фильм "Россияне на войне" ("Russians at War"), который она срежиссировала" , — говорится в сообщении.

В Минкульте отметили, что показ фильма на Международном кинофестивале в Торонто (TIFF) ограничили. После первого сеанса фильм был снят с программы из-за мер безопасности в ответ на возмущение Конгресса украинцев Канады, украинских и иностранных чиновников.

"Фильм распространяет российскую пропаганду и демонстрирует неприемлемую нейтральность в отношении войны России против Украины. Это пропагандистское кино не уделяет должного внимания зверствам, совершенным Россией во время вторжения, и не признает их. Фильм также продвигает идею, что эта война является "конфликтом двух братских народов", и что россияне якобы так же являются ее жертвами, как и украинцы, что неприемлемо в условиях реальных событий, происходящих в Украине. Каждый подобный продукт, который уродует реальность или снимает ответственность с агрессора, представляет угрозу всем, кто борется за свою свободу и достоинство" , — подчеркнули в ведомстве.

Анастасия Трофимова стала 233-й в перечне лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

Напомним, пропагандистскую ленту "Россияне на войне" показали на Венецианском кинофестивале.