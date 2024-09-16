В Раде ответили на заявление Токаева о "непобедимости России"

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом заявил, что Россия якобы непобедима на поле боя и Украина "упустила хороший шанс" заключить перемирие. Председатель комитета Верховной Рады по внешней политике Александр Мережко назвал эти заявления мифом, сообщает Лига.net.

Он напомнил, что Россия терпела поражение во многих сражениях: Крымской войне 1865 года, русско-японской войне 1905 года, Первой мировой войне, советско-польской войне 1920 года, афганской войне 1979-1989 годов, войне против Ичкерии в 1996 году и т.д.

"Заявление о непобедимости России – это миф... Украина уже нанесла РФ ряд поражений под Киевом, Харьковом, Херсоном" , – сказал народный депутат.

Говоря о "хорошем шансе для перемирия" Токаев вспомнил "Стамбульские соглашения". Однако Мережко отметил, что это тоже миф, ведь в процессе переговоров не было заключено никаких соглашений или договоренностей.

В то же время нардеп посоветовал президенту Казахстана думать о безопасности собственной страны, ведь она, по его мнению, находится под угрозой.

"Россия может попытаться аннексировать север Казахстана или даже весь Казахстан под предлогом "защиты русскоязычного населения". Призывы к аннексии территории Казахстана уже давно раздаются в России, начиная еще с Солженицына" , – сказал он.

Мережко отметил, что казахское общество все больше отдает себе отчет, что спасти независимость страны от РФ может только победа Украины над российским агрессором. То есть, по его словам, победа Украины – это "национальный интерес Казахстана" и президент должен это понимать и делать все, чтобы не превратить страну в "хаб России для обхода западных санкций".