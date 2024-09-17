Российские потери в войне перевалили за 635 тысяч в живой силе

Защитники Украины за минувшие сутки отминусовали 1 020 российских захватчиков, сожгли 6 артиллерийских систем и 2 танка, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 17.09.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 635 880 (+1 020) человек,

танков – 8 685 (+2) ед,

боевых бронированных машин – 17 077 (+6) ед,

артиллерийских систем – 18 129 (+6) ед,

РСЗО – 1 188 (+1) ед,

средств ПВО – 947 (+0) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 15 329 (+66) ед,

крылатых ракет – 2 592 (+0) ед,

кораблей/катеров – 28 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 24 739 (+27) ед,

специальной техники – 3 091 (+1) ед.

Данные уточняются.