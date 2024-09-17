Российские потери в войне перевалили за 635 тысяч в живой силе
Защитники Украины за минувшие сутки отминусовали 1 020 российских захватчиков, сожгли 6 артиллерийских систем и 2 танка, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 17.09.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 635 880 (+1 020) человек,
- танков – 8 685 (+2) ед,
- боевых бронированных машин – 17 077 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 18 129 (+6) ед,
- РСЗО – 1 188 (+1) ед,
- средств ПВО – 947 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 15 329 (+66) ед,
- крылатых ракет – 2 592 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 24 739 (+27) ед,
- специальной техники – 3 091 (+1) ед.
Данные уточняются.