Close button

Российские потери в войне перевалили за 635 тысяч в живой силе

Российские потери в войне перевалили за 635 тысяч в живой силе
Фото: Facebook

Защитники Украины за минувшие сутки отминусовали 1 020 российских захватчиков, сожгли 6 артиллерийских систем и 2 танка, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 17.09.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 635 880 (+1 020) человек,
  • танков – 8 685 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин – 17 077 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 18 129 (+6) ед,
  • РСЗО – 1 188 (+1) ед,
  • средств ПВО – 947 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 15 329 (+66) ед,
  • крылатых ракет – 2 592 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 24 739 (+27) ед,
  • специальной техники – 3 091 (+1) ед.

Данные уточняются.

Новости

Популярные темы форума

analytics