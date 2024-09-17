DeepState: ВСУ восстановили положение возле Торского Донецкой области

Украинские военные восстановили положение возле Торского Донецкой области.

Об этом сообщает DeepState.

В то же время россияне имеют продвижение возле Колесниковки (Купянское направление), Невского, Новосадового (Лиманское направление), Новогродовки, в Гродовке (Покровское направление) и Желаемому Первому (Кураховское направление).

Ранее DeepState сообщал, что оккупанты продвинулись возле Колесниковки, Екатериновки, Водяного, Угледара, в Спорном и Украинском.