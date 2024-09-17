В Луганской области исчезают сирийские наемники: Россия их бросает на "мясные штурмы"

Россия активно вербует мужчин из Сирии, обещая им российские паспорта и оплачиваемую работу. Однако мало кто возвращается обратно, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Украины.

Сирийских наемников отправляют на передовую, где они несут значительные потери.

В частности, в июле 2024 года 14 сирийских наемников, среди которых был Мохаммед Мансур, отправили на штурм позиций вблизи города Сватово Луганской области. В результате украинского обстрела большинство из них погибли, а запрос на эвакуацию раненых российские военные отклонили. Мансур сбежал с поля боя, а его отряд признали пропавшим без вести.

Недавно сирийские паблики сообщили о смерти еще одного наемника, Вахида Мурсала Аль-Шибли, который получил российский паспорт и воевал на Луганщине. Его отряд из семи сирийцев был разбит, а Мурсал умер из-за отсутствия эвакуации. Судьба других боевиков неизвестна.

"Россия наладила схему с туристическими фирмами для рекрутинга сирийцев на войну против Украины - сначала беднякам предлагают работу охранниками в российских нефтяных провинциях, а затем заманивают более высокой зарплатой для участия в "мясных штурмах", - заявили в ГУР.

Наемники на войне против Украины

В июне, после гибели двух индийцев в русской армии, Индия требовала от России вернуть завербованных граждан. Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время визита в Москву пытался добиться скорейшего освобождения индийцев из русской армии.

Ранее стало известно, что в войне против Украины погибли восемь индийских наемников.

Кроме того, кроме индийцев Россия также пыталась вербовать сербов и украинцев, проживающих на оккупированных территориях.