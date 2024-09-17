СБУ разоблачила агентурную сеть российской разведки в Запорожье
Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачила агентурную сеть российской разведки, которая действовала в Запорожье. Злоумышленники готовили координаты для воздушных ударов по военной и критической инфраструктуре региона, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Telegram-канал СБУ.
Что произошло
Среди приоритетных целей врага были системы противовоздушной обороны (ПВО), пункты дислокации Сил обороны, а также предприятия оборонно-промышленного комплекса.
В частности врага интересовали маршруты переправки украинского оружия и боеприпасов на передовую.
Агентами военной разведки врага оказались двое жителей Запорожья. Один из них - сотрудница стратегического оборонного завода, которая передавала россиянам информацию о расположении цехов, где производят военную продукцию, а также отчитывалась о ракетных поражениях предприятия, на котором работала.
Другой агент шпионил за подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) и был пойман с поличным. Для сбора данных он обходил город и выспрашивал необходимую информацию во время бытовых разговоров.
Во время обысков были обнаружены мобильные телефоны и компьютерная техника, имеющие доказательства работы на врага.
Что грозит
Обоим агентам сообщили о подозрении по:
- ч. 2 ст. 111 - государственная измена, совершенная в условиях военного положения;
- ч. 3 ст. 114-2 - несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ.
Обоим грозит пожизненное заключение.
Напомним, что СБУ недавно поймала российского агента в Черниговской области, готовившего диверсии на железной дороге и наводившего российские ракеты на Чернигов.