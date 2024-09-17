В одном из городов Польши начали консульский прием украинцев: какие услуги доступны

В польском городе Лодзь начался консульский прием украинских граждан. Услуги будут предоставлять консулы из Варшавы, сообщает РБК-Украина.

С какими вопросами смогут обращаться украинцы, говорит страница Посольства Украины в Польше в Facebook.

Где и когда можно получить консульские услуги в Лодзи

В польском городе Лодзь украинские граждане смогут получить консульские услуги. Консульский прием в тестовом режиме будут проводить консулы из Посольства Украины в Варшаве.

Отмечается, что украинцы могут обратиться с такими вопросами:

консультативная помощь по защите прав граждан;

касательно порядка совершения консульских действий;

подать заявление об оформлении приобретения гражданства﻿ Украины детьми по рождению﻿.

О расширении перечня консульских услуг сообщат дополнительно.

Прием будет проходить с понедельника по пятницу в порядке живой очереди по адресу: ул. Петрковська 77, Лодзь.

Часы приема:

понедельник, среда, пятница, 10:00-15:00;

вторник-четверг, 10:00-12:00.

График приема граждан может изменяться, уточнить часы работы консулов можно по телефону +48 693 494 279 (с 10:00 до 12:00).

В каких городах Польши работают украинские консульства

Украинские граждане в Польше могут обратиться по разным вопросам к дипломатическим представительствам в нескольких городах Польши.

Консульский отдел Посольства Украины в РП в Варшаве

адрес: ul. Antoniego Malczewskiego 17, 02-617 Warszawa

веб-сайт: http://poland.mfa.gov.ua

телефоны для консультаций: +48 574 702 685; +48 574 703 414; +48 574 707 627; +48 574 711 813; +48 (22) 621 39 79; в случае ДТП, угрозы жизни или смерти граждан Украины + 48 698 608 837

e-mail: consul_pl@mfa.gov.ua.

Генеральное Консульство Украины в Кракове

адрес: ul. Beliny-Prażmowskiego, 4, 31-514 Kraków

веб-сайт: http://krakow.mfa.gov.ua

тел.: +48-12-429-60-66; +48-124-29-45-22

e-mail: gc_plk@mfa.gov.ua

Консульство Украины в Гданьске

адрес: ul. Chrzanowskiego 60a, 80-278 Gdańsk

веб-сайт: http://gdansk.mfa.gov.ua

тел.: (+48 58) 346 06 90

e-mail: gc_plg@mfa.gov.ua

Генеральное консульство Украины в Люблине

адрес: ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin

веб-сайт: http://lublin.mfa.gov.ua

тел.: +48-81-531-88-89; +48-784-138-555 (исключительно в случае угрозы жизни или гибели гражданина Украины)

e-mail: gc_pll@mfa.gov.ua

Генеральное Консульство Украины во Вроцлаве