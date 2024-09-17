В Пентагоне объяснили, зачем россияне "защищают" самолеты и их рисунки шинами

Россияне намеренно цепляют шина на свои самолеты, а также их рисунки, чтобы попытаться обмануть "машинное зрение". Так или иначе, это создавало сложности для некоторых моделей нейросетей, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление технического директора Центрального командования Соединенных Штатов Америки (США) Шайлеры Мур, которую цитирует TWZ.

По словам Мур, наложение шин на фюзеляж самолета, по мнению россиян, должно было помешать "машинному зрению" распознать цель. В частности в качестве противодействия враг также рисовал самолеты, после чего прикрывал их шинами.

Издание добавляет, что речь идет не сколько о визуальном изображении, сколько о тепловых сигнатурах целей. В качестве примера, крылатые ракеты Storm Shadow используют тепловизионную головку самонаведения, которая должна сравнить изображение с эталонной моделью цели.

Defense Express, в свою очередь, объясняет, что если нейронная сеть никогда раньше не встречала изображение самолета, она действительно может его пропустить. Впрочем, целенаправленное обучение в конце концов позволит ей распознавать его.

"Украинские дроны точно умеют распознавать самолеты, которые прикрыты шинами, потому что на той же авиабазе «Оленья» поразили российские Ту-22М3 воздушным подрывом. При этом на этой авиабазе абсолютно все Ту-22М3 прикрыты", - добавляет Defense Express.

Что предшествовало

Еще в сентябре 2023 стало известно о том, что россияне на аэродроме "Энгельс" пытаются защитить свои стратегические бомбардировщики Ту-95 от дронов с помощью автомобильных шин.

Позже эксперты объяснили, что благодаря такому "ноу-хау" оккупанты пытаются уменьшить тепловую заметность стратегических авиационных средств, впрочем, цели и дальше будут заметны под инфракрасными камерами.