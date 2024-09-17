WSJ: Общие потери Украины и России в войне достигли миллиона военных

По данным американского издания The Wall Street Journal, общее количество украинских и российских военных, которые погибли или были ранены с начала полномасштабной агрессии РФ достигло миллиона человек, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание пишет, что определить точное количество погибших и раненых в войне сложно, поскольку Россия и Украина отказываются обнародовать официальные данные, а иногда обнародуют цифры, которым многие не доверяют.

WSJ отмечает, что по конфиденциальной украинской оценке, сделанной в начале этого года, количество погибших украинских военнослужащих составляет 80 тысяч, а раненых - 400 тысяч.

Оценки западных разведок относительно российских потерь разнятся: по некоторым данным, количество погибших достигает почти 200 тысяч, а раненых - около 400 000.

"Эти потери создают проблемы для России, которая использует волны плохо подготовленных солдат для продвижения на востоке Украины, а также пытается противостоять недавнему украинскому вторжению в Курскую область" , - говорится в материале.

Однако, пишет издание, они больше вредят Украине, население которой значительно меньше, чем в России.

"Украинское правительство, как и российское, держит в секрете данные о жертвах войны. В феврале президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас погибло около 31 тысячи военных. Несколько бывших политических чиновников и чиновников по безопасности сказали, что недооценка была в основном направлена на то, чтобы успокоить общество и помочь продолжить мобилизацию крайне необходимых новобранцев. Представитель Зеленского отказался от комментариев" , - отмечается в статье.

Как пишет WSJ, по словам бывших украинских чиновников, одна из важных причин, почему Зеленский отказывается мобилизовать ключевую когорту мужчин в возрасте от 18 до 25 лет - как правило, основную часть любой боевой силы - заключается в том, что большинство из этих людей еще не имели детей.

Если призывники этой возрастной категории погибнут или станут недееспособными, то дальнейшие демографические перспективы будут еще больше омрачены, говорят украинские демографы.

Поэтому Украина, говорится в статье, сопротивляется призывам западных партнеров бросить больше мужчин в бой и провела лишь частичную мобилизацию. По оценкам чиновников и военных, средний возраст украинских бойцов сейчас превышает 43 года. Для увеличения численности Киев вербует небольшое количество осужденных и иностранцев.

Количество жертв среди гражданского населения остается неизвестным. Но по оценкам неправительственной организации Human Rights Watch, захват Россией в 2022 году только юго-восточного портового города Мариуполя унес более 8 тысяч жизней, указывает The Wall Street Journal.

Напомним:

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 17 сентября 2024 года, общие потери российских войск в войне против Украины достигли 635 880 военных.