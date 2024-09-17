Amazon полностью возвращает сотрудников к работе в офисе

Amazon просит сотрудников компании работать в офисе пять дней в неделю. Об этом говорится в служебной записке генерального директора Энди Джасси, сообщает Mezha Media.

По его словам, работники должны будут находиться в офисе пять дней в неделю "при отсутствии смягчающих обстоятельств" или если у них нет соответствующих исключительных разрешений.

"До пандемии не было данностью, что люди могут работать удаленно два дня в неделю, и это также будет верно в будущем - мы ожидаем, что люди будут находиться в офисе при отсутствии смягчающих обстоятельств" , - отметил Энди Джасси.

Amazon дает сотрудникам время до 2 января 2025 года, чтобы они начали придерживаться новой политики.

Это решение существенно отличается от предыдущей позиции Amazon относительно возвращения к рабочим местам, требовавшей от работников находиться в офисе не менее трех дней в неделю.

Кстати, недавно Zoom провела опрос своих клиентов и обнаружила, что подавляющее большинство опрашиваемых (83%) считают себя более производительными в условиях гибридной или отдаленной работы.