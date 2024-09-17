Харрис может проиграть на выборах несмотря на победу на дебатах – СМИ

Без сомнения, вице-президент Камала Харрис одержала победу во время дебатов с Дональдом Трампом 10 сентября. В противостоянии с Камалой Харрис бывший президент Трамп потерял самоконтроль, часто переходил в оборону и злился. Действительно, Харрис удалось зацепить за живое его в самом начале. Она превзошла все ожидания перед дебатами и сделала убедительный аргумент в пользу своего лидерства, отвечая на вопросы об абортах, здравоохранении и изменении климата метко, сообщает Зеркало недели.

Однако опросы до и после дебатов свидетельствуют о том, что, хотя избиратели в подавляющем большинстве признают победу Харрис, это не привело к соответствующему росту рейтинга вице-президента, а следовательно, вряд ли будет иметь заметное влияние.

Иными словами, ближайшие дни и недели вполне могут напоминать период после Национального съезда Демократической партии, когда положительное отражение деятельности Харрис доминировало в СМИ, но не привело к резкому отрыву от Трампа в опросах, поскольку гонка оставалась напряженной, отмечает Дуглас Шон, политический консультант в газете The Hill.

"В совокупности ранние опросы после первых (и, вероятно, единых) президентских дебатов убедительно свидетельствуют о том, что кандидаты не сделали многого для того, чтобы изменить свою ситуацию" , — пишет Шон.

Напомним, что, несмотря на то, что многие считали, что Камала Харрис победила Дональда Трампа на дебатах, члены ее партии пока не спешат заявлять о победе. Гонка за Белый дом все еще продолжается, и у демократов есть еще много работы, если они надеются не дать бывшему президенту Трампу победить на выборах.