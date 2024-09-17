В ЕC запустили первую альтернативу App Store для пользователей iPhone

Альтернативный магазин приложений Setapp Mobile стал доступным в открытой бета-версии для пользователей iPhone в Евросоюзе, сообщает Лига.net.

На момент запуска в нем представлено 50 приложений, ориентированных на повышение производительности и организацию повседневной жизни. Среди них уже известные программы, как планировщик Tripsy и инструмент для создания карт мнений MindNode, которые можно найти и в официальном App Store. Однако разработчик Setapp, компания MacPaw, утверждает, что их магазин предлагает упрощенный интерфейс и честную модель оплаты для разработчиков на основе производительности приложений.

Первоначально Setapp был создан как рынок программ для macOS, а затем разработчики выпустили версию для мобильных устройств на iOS. Setapp Mobile стартовал в закрытой бета-версии в мае после принятия Закона о цифровых рынках ЕС, заставившего Apple поддержать сторонние магазины приложений на iPhone.

Для участия в открытой бета-версии Setapp Mobile требуется версия iOS 17.4 или более новая, а также Apple ID, зарегистрированный в ЕС. Новые пользователи из Европы могут воспользоваться семидневной бесплатной пробной версией плана "iOS Advanced" стоимостью $9.99 или €9.49 в месяц. Этот план позволяет скачивать приложения для iPhone как через Setapp Mobile, так и через десктопную и веб-версию платформы. Многие приложения также доступны бесплатно в официальном App Store.