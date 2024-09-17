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Местные власти призывают жителей Соледарской общины эвакуироваться

Местные власти призывают жителей Соледарской общины эвакуироваться
Фото: facebook.com/bogdancorp

В Соледарской общине продолжается эвакуация. Местные власти продолжают настаивать на ее необходимости и призывают жителей выехать в более безопасные регионы Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Соледарская городская военная администрация.

"Жестокая реальность требует от вас принятия важного решения, от которого зависит ваша жизнь, будущее ваших детей", - подчеркивают местные власти.

В заявлении администрации жителям напомнили, что времени на раздумья почти не осталось, поскольку ситуация значительно обострилась, в том числе и на территории Бахмутского района. Из-за российских обстрелов продолжает гибнуть гражданское население, в том числе и дети.

"Сохранение жизни - главный приоритет для гражданского населения, который должен побуждать к выезду в более безопасные регионы", - говорится в заявлении.

Там также отметили, что есть еще ряд веских причин, почему оставаться в Донецком регионе в целом крайне опасно. К примеру, это отсутствие газа, перебои электроснабжения.

Сообщается, что Соледарская городская военная администрация планирует бесплатный эвакуационный автобус для жителей общины.

"Записывайтесь на эвакуационный автобус и выезжайте, пока не поздно. Отправка будет осуществляться по мере получения заявок, поэтому предварительная запись обязательна", - говорится в заявлении.

Записаться на эвакуацию можно по номерам телефона: 0953856071; 0994878916; 0932338965.

Ситуация на фронте

По состоянию на 17 сентября ситуация в Донецком направлении остается сложной. Другие направления фронта россияне продолжают обстреливать, однако активно пытаются идти в наступление или готовиться к нему именно на этом участке.

В течение 16 сентября было зафиксировано 157 боевых столкновений по разным направлениям фронта.

Украинские защитники продолжили наносить урон личному составу российской армии. За минувшие сутки было ликвидировано 1020 кафиров.

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