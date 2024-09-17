Запад потратил 2 млрд долларов на закупку продуктов из российской нефти

Западные страны потратили с начала 2024 года 2 млрд долл на закупку турецких нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что растет объем поставляемого на Запад топлива, произведенного из российской нефти на турецких НПЗ.

Один из турецких нефтеперерабатывающих заводов, Star Aegean, принадлежащий Азербайджану, на 98% зависит от российской нефти, причем около 73% ее поставок поступает от российского энергетического гиганта "Лукойл", на который США наложили санкции. Однако почти девять из десяти баррелей нефтеперерабатывающего завода идут к западным союзникам, которые поддерживают Украину.

Тот факт, что нефть сначала перерабатывается в третьих странах, позволяет обходить санкции, поскольку покупать нефтепродукты, произведенные из российской нефти в другой стране, не запрещено.

В сообщении напоминают, что эта лазейка хорошо известна и Украина неоднократно призывала ее закрыть.

В то же время Турция пользуется скидками на российскую нефть в размере от 5 до 20 долл за баррель по сравнению с маркой Brent. В прошлом году турецкая сторона подняла ее закупки на 34%, а в первом полугодии 2024 года - на 70%.

Нефтепродукты, выпускаемые турецкими НПЗ, продаются на 10% дешевле, чем те, которые предлагает, скажем, Саудовская Аравия.

Напомним:

Российская компания "Лукойл" намерена возобновить поставки нефти по "Дружбе" в Словакию и Венгрию в октябре.

Западные компании обеспечили покрытие страховых рисков для 10 танкеров, которые в этом году отправились из России в Азию.