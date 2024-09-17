FT: Израиль расширил цели своей операции в Секторе Газа

Израиль расширил цели своей почти годовой кампании в Газе, включив в них защиту северного фронта против "Хезболлы", что усугубляет опасения эскалации конфликта с этой ливанской боевой группировкой, сообщает Зеркало недели.

Кабинет безопасности премьер-министра Беньямина Нетаньяху сегодня утром проголосовал за то, чтобы добавить "безопасное возвращение жителей севера в свои дома" к целям войны, сообщили в офисе Нетаньяху.

Аналитики считают, что это решение знаменует собой изменение приоритетов Армии обороны Израиля на фоне продолжающейся войны против боевиков ХАМАС в Газе, пишет Financial Times.

Во время еженедельного заседания Кабинета министров 15 сентября Нетаньяху выступил с наиболее резкими комментариями по поводу "Хезболлы", заявив, что он с пониманием относится к "страданиям" жителей севера Израиля и пообещав, что "нынешняя ситуация не будет продолжаться".