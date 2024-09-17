В мире распространяется новый вариант COVID-19, который может стать доминирующим

Ученые предупреждают о распространении нового варианта COVID-19, известного как XEC, уже зафиксированного в Германии, Великобритании, США, Дании и других странах, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что вариант коронавируса XEC, впервые обнаруженный в июне 2024 года, демонстрирует некоторые новые мутации, которые могут ускорить его распространение этой осенью. Хотя обновленные вакцины не охватывают XEC, эксперты уверяют, что они все еще эффективны для предотвращения тяжелых случаев.

В то же время Агентство здравоохранения Великобритании (UKHSA) объясняет, что мутация и изменение вирусов - это нормальный процесс.

Профессор Франсуа Баллу, директор Института генетики Университетского колледжа Лондона, отмечает, что XEC имеет небольшое преимущество в передаче по сравнению с другими вариантами, поэтому может стать доминирующим уже в течение этой зимы.

Директор Исследовательского института трансляции Скриппса в Калифорнии Эрик Топол добавляет, что волна заражений этим вариантом вируса ожидается через несколько месяцев.

Симптомы XEC похожи на обычные симптомы гриппа:

высокая температура,

кашель,

боль в горле,

всеобщая усталость.

В Дании и Германии уже наблюдается значительный рост случаев XEC, хотя, как отмечают ученые, из-за меньшего количества тестирований трудно точно оценить его распространение.

Национальные службы здравоохранения предлагают бесплатную ревакцинацию для наиболее уязвимых групп населения. В нее входят:

взрослые от 65 лет,

те, кто живет в доме престарелых,

те, кто старше 6 месяцев в группе клинического риска,

некоторые работники первичного звена НСЗУ, домов престарелых и социальных служб.

Обновленные вакцины против Covid-19 и гриппа будут доступны уже с октября. Эксперты призывают воспользоваться возможностью и получить вакцинацию для лучшей защиты от серьезных осложнений.

Известно, что наибольшее количество случаев COVID-19 в Украине было зарегистрировано в Хмельницкой, Сумской и Николаевской областях.