В Миагрополитики прогнозируют получение нескольких миллиардов гривен от аренды госземли

Благодаря внедрению программы "Земельный банк" Украина в следующем году сможет получить несколько млрд гривен от аренды государственных земель, которые будут способствовать экономическому развитию страны. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль, сообщает Укринформ.

"Государственная земля остается в собственности государства и будет генерировать доход. По нашим расчетам, уже в следующем году Украина будет получать несколько миллиардов гривен от аренды государственной земли. Это тот результат, который мы обеспечим вместе, ведь без инициативы бизнеса, маленьких и других предпринимателей его не будет. Очень важно, чтобы мы перешли от агространы к аграрно-индустриальной" , – сказал Коваль.

По его словам, целью проекта стала возможность дать украинским аграриям в законном русле пользоваться государственной сельскохозяйственной землей. Более 30 лет у них этой возможности не было, а Земельный банк позволит прозрачно субарендировать государственную землю на 14 лет для выращивания однолетних насаждений и на 25 лет для культур, требующих большего срока.

"Для аграриев это означает возможность прогнозировать свою деятельность в промежутке 14-25 лет. В то же время, это не менее важно для экономики страны, ведь арендатор будет бережно относиться к земле, обогащать ее органикой и другими нужными средствами. Наименьший участок, который будет доступен аренды - 1 га, а самая большая - 3969 га" , - добавил Коваль.

Министр анонсировал следующие волны "Земельных банков" ("Земельный банк 1" и "Земельный банк 2"), а также тотальную автоматизацию процессов. По его убеждению, необходимо убрать человеческий фактор от земельных отношений, чтобы они были прозрачны и понятны как программы действий.

Пока такой шаг автоматизации воплощен в Государственном аграрном реестре (ДАР), поэтому усовершенствование и создание на его базе информационно-коммуникационной платформы агробизнеса с государством и является следующей задачей для министерства.