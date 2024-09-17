В Румынии неизвестный устроил пожар в здании парламента: эвакуировали 300 человек

В Румынии неизвестный разлил зажигательную смесь во входной зоне здания парламента и вызвал пожар, из здания эвакуировали 300 человек, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Digi24.

Инцидент произошел после обеда у входа для посетителей в Палату депутатов. Неизвестный разлил там горючее и вызвал пожар. Из здания эвакуировали 300 человек, никто не пострадал, а пожар быстро потушили.

Incendiu la Palatul Parlamentului, în zona de acces pentru vizitatori https://t.co/8MpNcMLgIN pic.twitter.com/jrRJ40XEHd — AGERPRES (@agerpres) September 17, 2024

Полиция Бухареста сообщила, что, по первым выводам, "после спонтанного конфликта мужчина-посетитель бросил зажигательную смесь", пожар произошел в зале для посетителей. По факту инцидента продолжается расследование.

Пожарная служба сообщила, что пожар успел охватить площадь около 30 квадратных метров, горел текстиль и офисные принадлежности.

Напомним, осенью 2023 года в Албании оппозиционные депутаты вызвали пожар в сессионном зале.

Во Франции летом этого года мужчина пришел в мэрию города с канистрой бензина, разлил его и попытался поджечь; его остановили.