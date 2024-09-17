Верховный Суд подтвердил 4,5 года лишения свободы экс-чиновнику Минобороны

Верховный Суд подтвердил приговор в виде 4,5 лет лишения свободы бывшему должностному лицу Минобороны. Со ссылкой на данные Центра противодействия коррупции, сообщает Левый берег.

Кассационный уголовный суд Верховного Суда оставил прежний приговор экс-заместителю начальника управления Минобороны Дмитрию Комахе, которого признали виновным в предложении вручения 24 млн грн взятки.

Деньги предлагались за положительный аудит обустройства «Фортеці» – объекта спецназначения Вооруженных сил Украины.

Позитивный аудит позволил бы компании, которая строила объект, получить полную оплату контракта более чем в 400 млн грн и претендовать на будущие договоры с Минобороны.

Таким образом, Комаха приговорен к 4 годам 6 месяцам лишения свободы. Постановление Верховного Суда окончательное и обжалованию не подлежит.

Ранее Апелляция ВАКС удовлетворила жалобу обличителя по этому делу о выплате ему вознаграждения в 1,6 млн. грн.