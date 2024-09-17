ООН назвала условие отправки своей миссии на Курщину

Организация Объединенных Наций готова отправить своих представителей на подконтрольную Украине территорию Курской области для "мер гуманитарного реагирования", если Россия предоставит соответствующее разрешение, сообщает Голос Америки.

Об этом заявил спикер ООН Стефан Дюжаррик, комментируя приглашение МИД Украины для представителей ООН и Международного комитета Красного Креста на подконтрольную Украине территорию Курской области.

"В ООН готовы прибыть на контролируемую Украиной территорию Курской области. Но чтобы это сделать, организации нужно разрешение Российской Федерации" , — говорится в сообщении.

В Красном кресте на приглашение Украины пока не отреагировали.

Напомним, МИД Украины обратился к ООН и Международному комитету Красного Креста с предложением принять участие в мерах гуманитарного реагирования в подконтрольных Украине районах Курской области.

Пресссекретарь президента России Дмитрий Песков назвал это "провокацией" и заявил, что в Москве рассчитывают, что ООН и Красный Крест проигнорируют инициативу.

Спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что реакция российских властей по приглашению свидетельствует о страхе Кремля, что мировое сообщество увидит реальную гуманитарную ситуацию в подконтрольных ВСУ районах Курской области.