В Польше удивились из-за претензий Зеленского на переговорах в Киеве – СМИ

Колумнист и журналист польского издания Onet Витольд Юраш со ссылкой на источники утверждает, что польская делегация была удивлена стилем общения президента Украины Владимира Зеленского на переговорах в Киеве на прошлой неделе.﻿﻿ Со ссылкой на колонку Юраша на сайте Onet, сообщает Европейская правда.

Во время переговоров польской делегации во главе с главой МИД Радославом Сикорским, как утверждается, Зеленский якобы обвинил Польшу в недостаточной поддержке в переговорах о вступлении в ЕС.

Также украинский президент якобы выразил возмущение, что Польша не предоставляет достаточно военной техники, потому что "не желает этого делать" (цитата из материала), и не сбивает российские ракеты и дроны, пока те находятся в воздушном пространстве Украины.

Аргументы Сикорского о том, что Польша не будет задействовать свою противовоздушную оборону без координации с НАТО, Зеленского якобы не убедили, пишет Витольд Юраш.

Спор между поляками и президентом Украины также возник из-за вопроса Волыни. Зеленский, говорится в колонке, якобы заявил, что Варшава использует эту тему через внутреннюю политику. Аргумент Сикорского о том, что Украина должна относиться к эксгумациям и захоронениям как к христианскому жесту, якобы не убедил Зеленского.

"По свидетельствам участников разговора, которые удалось получить Onet, атмосфера в какой-то момент была настолько плохой, что можно было даже говорить о скандале" , – отмечает Юраш.

Он отмечает, что в это время также присутствовала литовская делегация во главе с главой МИД Габриэлюсом Ландсбергисом, которая "не пыталась поддержать польского министра".

Украинские чиновники, с которыми пообщался Onet, пытались представить разговор так, будто в напряженной атмосфере был виноват глава МИД Польши, говорит колумнист.

"Ход встречи главы польской дипломатии с украинским президентом свидетельствует о том, что отношения Варшавы с Киевом, к сожалению, находятся в кризисном состоянии. Польские участники встречи выглядели, мягко говоря, удивленными стилем, в котором президент Зеленский вел разговор" , – констатируется в колонке Юраша.

Он также отмечает, что несколько польских участников делегации, которая была в Киеве, пытались убедить его не публиковать колонку, потому что "польско-украинскую напряженность вообще не стоит обсуждать публично".